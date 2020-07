5000ste opdrachtgever bij Midden Nederland Bouwingenieurs

Een feestelijk moment in Wijk en Aalburg.

Een feestelijk moment in Wijk en Aalburg.

WIJK EN AALBURG • De families Van Ballegooijen en Brienen hebben als 5000ste klant bij Midden Nederland Bouwingenieurs (MNB) in Wijk en Aalburg aangeklopt om de bouwplannen van hun woningen vakkundig te laten uitwerken.

In de 40 jaar dat MNB actief is heeft het bureau een indrukwekkend aantal projecten mogen ontwerpen en uitwerken. Door de jaren heen zijn er zowel projecten voor de particuliere woningbouw als voor bedrijfsgebouwen, kantoren, scholen en sportgebouwen opgeleverd.

Eethen

De families van Ballegooijen en Brienen hebben het plan om een mooie en ruime twee-onder-een-kapwoning te laten bouwen in Eethen. In hun gedachten is de woning al helemaal klaar. Aan MNB nu de taak om deze plannen te vertalen naar een ontwerp dat helemaal past bij hun woonwensen.

Het team van Midden Nederland Bouwingenieurs verwelkomt Nadia, Andreas, Melanie en Christian met een bloemetje en een leuk geldbedrag.

Daarnaast zal er op vakkundige wijze voor gezorgd worden dat ook deze opdrachtgevers over een aantal maanden met een tevreden gevoel hun nieuwe woning kunnen betrekken.