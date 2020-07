Fantastisch eindfeest groep 8 Verschoorschool Sleeuwijk

SLEEUWIJK • Leerlingen van groep 8 van de Verschoorschool in Sleeuwijk hebben woensdag een fantastische afsluiting van hun tijd op de basisschool gehad.

Traditie op deze kleinschalige school in Sleeuwijk is dat ouders de juffen verrassen met een mooie dag. Door de coronamaatregelen was dat woensdag even anders dan andere jaren.

Na het maken van plan A, B en uiteindelijk zelfs een plan C zijn de juffen 's morgens door de kinderen van groep 8 ontvoerd en meegenomen voor een dag verzorgd door Team Biesbosch De Kurenpolder.

Stoere activiteiten

Het was dag vol klimmen, klauteren, boogschieten en andere stoere activiteiten.

Na een warme douche thuis is groep 8 op school getrakteerd door het team op een lekker frietje. Als kers op de taart kon 's avonds de zelf gemaakte film 'Hotel Verschoorschool' in première gaan, waarbij van alle kinderen de ouders of verzorgers aanwezig konden zijn.

Dit jaar was een borrel achteraf geen mogelijkheid, maar leerlingen van groep 8 kregen allen een fles kinderchampagne mee naar huis om thuis te proosten.