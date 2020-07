Feest: 100 procent geslaagden op De Schans

SLEEUWIJK • 100 procent geslaagden op De Schans in Sleeuwijk. Dat werd deze week feestelijk gevierd tijdens de diploma-uitreiking.

In kleine groepjes gingen de examenkandidaten met hun introducés in carrousel vorm door de school. Er was een bioscoop met beeldmateriaal van de afgelopen vier jaar, mentoren spraken nog één keer hun leerlingen toe, er waren gedichten by candlelight en natuurlijk het officiële diplomamoment bij Jolanda Vink, directeur van de Schans.