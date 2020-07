Voldoende geld om twee molens in Altena te herstellen

ALTENA • Molenstichting Het Land van Heusden en Altena heeft geld ontvangen om de herstelwerkzaamheden aan de Vervoornepoldermolen bij Werkendam en de Zandwijkse molen bij Sleeuwijk dit najaar te laten uitvoeren.

Enkele jaren geleden is gebleken dat de fundering van Vervoornepoldermolen is verzakt. Voor het behoud en in werking houden van de molen is daarom funderingsherstel noodzakelijk.

Het bestuur van de molenstichting heeft een herstelplan met kostenraming laten opstellen. Er is circa 350.000 euro nodig om dit plan uit te voeren. In het afgelopen jaar zijn bij overheden en fondsen verzoeken ingediend om financieel bij te dragen. Het bestuur van de stichting is erg verheugd te kunnen meedelen dat er inmiddels voldoende geld is toegezegd.

Provincie

De belangrijkste en grootste geldgever is de provincie Noord-Brabant, waar een aanvraag is gedaan om een bijdrage uit de provinciale subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant. Dit verzoek is eind vorig jaar gehonoreerd en de molenstichting ontvangt 70 procent van de geraamde kosten. De resterende 30 procent kan worden bekostigd uit toezeggingen uit het molenfonds van de Vereniging De Hollandsche Molen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de gemeente Altena. Ook de molenstichting betaalt mee.

Een tweede en aanzienlijk minder omvangrijke onderhoudsklus betreft het vernieuwen van het rietdek van de ondertoren van de Zandwijkse molen. De kosten van deze werkzaamheden bedragen ruim 36.000 euro. De molenstichting heeft hiervoor eveneens een bijdrage toegezegd gekregen vanuit het molenfonds.

De hoogte van deze bijdrage is vastgesteld op 70 procent van de totale kosten. Het niet-gesubsidieerde deel kan de molenstichting uit eigen middelen betalen.