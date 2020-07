Groep 8 van De Almgaard beleeft gala-avond in Hollywoud

ALMKERK • Geen musical, maar een eindfilm voor de leerlingen uit groep 8 van basisschool De Almgaard in Almkerk.

De film werd getoond in twee zalen in Servicebioscoop Hollywoud in Almkerk.

De juffen en meesters wachtten hun leerlingen op, keurig gekapt en gekleed. Ook de kinderen en hun ouders zagen er prachtig uit in galakleding. Het publiek werd ontvangen met een glaasje bubbels, nadat er over de rode loper was geflaneerd.

En natuurlijk stonden de persmuskieten klaar met hun telelenzen voor de mooiste kiekjes. Het was een zeer geslaagde avond, waarop groep 8 in stijl afscheid kon nemen van de basisschool.