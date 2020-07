Het energieverbruik in Nederland is in 2018 met 1,5% gedaald. Dit blijkt uit nieuwe gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral het steenkoolverbruik is afgenomen. Ook zien we dat steeds meer mensen gebruik maken van duurzame energie.

Verdeling energieverbruik in 2018

In 2018 was het energieverbruik in Nederland 3100 petajoule. Dat is ongeveer 50 petajoule minder dan in 2017. Energie wordt nog steeds voornamelijk gehaald uit aardgas en aardolie, allebei goed voor ruim 40% van het energieverbruik. Ongeveer 11% van onze energie wordt uit steenkool gewonnen. In totaal waren aardolie, aardgas en steenkool in 2018 goed voor 90% van het energieverbruik, 2% minder dan in 2017. De overige energiebronnen waaruit energie wordt gewonnen zijn duurzame energie, kernenergie, afval en de netto invoer van elektriciteit.

Sluiting kolencentrales oorzaak van daling steenkoolverbruik

De daling van het steenkoolverbruik is vooral te danken aan de sluiting van een aantal kolencentrales in Nederland. In 2018 was het totale steenkoolverbruik 340 petajoule, tegenover 380 petajoule in 2017. Aangezien er steeds minder stroom wordt gewonnen uit steenkool, wordt er steeds meer stroom geïmporteerd. De netto import steeg van 3 procent van het elektriciteitsverbruik naar 7%, in totaal 29 petajoule. De productie, import en export van stroom is van meerdere factoren afhankelijk. Denk hierbij aan het weer en technische- en marktomstandigheden in zowel Nederland alsmede het buitenland.

Aardgaswinning in Nederland flink gedaald

Er wordt steeds minder aardgas gewonnen in Nederland. Dat komt omdat de overheid heeft besloten dat alle Nederlandse huishoudens in 2050 van het aardgas af moeten zijn. Daarnaast wordt er veel minder aardgas in Nederland gewonnen vanwege de aardbevingen in Groningen. Hierdoor daalde de winning van aardgas vorig jaar van 200 petajoule naar 1 160 petajoule. Dit is een afname van 16%. De afgelopen vijf jaar is de productie van aardgas flink gedaald. De totale winning van aardgas in Nederland is nu minder dan de helft dan in de jaren vóór 2014. Tegenwoordig wordt er vooral aardgas gekocht in het buitenland. Vanaf 2012 zien we een stijgende lijn in de import van aardgas. Er werd in 2018 voor het eerst meer ingevoerd (1 770 petajoule) dan uitgevoerd (1 580 petajoule). Sinds 2013 wordt er ook een stuk minder aardgas geëxporteerd,

Duurzame energie wint aan populariteit

Het aandeel groene energie in het totale energieverbruik is in 2018 gegroeid van 6,6% naar 7,3%. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in Nederland. Ook in Bommelerwaard kiezen steeds meer mensen voor duurzame energie óf ontstaan er nieuwe duurzame projecten. Zo kan men via coöperatie Bommelerwaard energie besparen en lokaal duurzame energie opwekken. Deze coöperatie maakt gebruik van de zogenoemde postcoderoosregeling. Dit houdt in dat buurtbewoners gezamenlijk kunnen investeren in duurzame collectieve energieprojecten in de Bommelerwaard. Zoals bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak van een school. Geïnteresseerden kunnen zich hier aanmelden. Mensen die zich niet willen aansluiten bij dit project, kunnen ook eventueel energieprijzen vergelijken en overstappen naar een groene energieleverancier.