Tijdelijk onderkomen Regenboog Nieuwendijk nog niet rond

NIEUWENDIJK • De gemeente Altena voert momenteel gesprekken met een Werkendams bedrijf om units te leveren die leerlingen van basisschool De Regenboog in Nieuwendijk tijdens de nieuwbouw van de school tijdelijk onderdak kunnen bieden.

Bij in ieder geval twee andere partijen werden ook offertes opgevraagd, maar die zaten met een bedrag van zo’n vijf ton ver boven het bedrag dat Altena in gedachten heeft.

In het raadsvoorstel wordt gesproken over een budget van 250.000 euro voor de sloop van het huidige sloopgebouw én de tijdelijke huisvesting. Voor de sloop wordt gerekend op 90.000 euro, zei wethouder Peter van der Ven donderdagavond in de raadszaal.

Zorgpunt

Dus blijft 160.000 euro over voor een tijdelijk onderkomen. “Maar de vraag is of we dat gaan redden. Dat is wel een zorgpunt”, zei Van der Ven.

Om de kosten voor de tijdelijke huisvesting van de Regenboog-leerlingen te drukken, wordt ook een gefaseerde bouw van het nieuwe schoolgebouw onderzocht, waardoor uiteindelijk minder units nodig zijn.

Voor Van der Ven was het de enige onzekerheid in het voorstel, waarmee de gemeenteraad om extra geld gevraagd werd voor de nieuwe Regenboog.

De nieuwbouw van de basisschool valt 557.000 euro hoger uit dan in eerste instantie geraamd was.

Energieneutraal

Dat komt, doordat de gemeenteraad van Altena in de uitgangspunten voor een nieuw integraal huisvestingsplan vorig jaar bepaald heeft dat nieuwe schoolgebouwen energieneutraal moeten worden.

Alle partijen stemden donderdagavond in met het extra krediet, maar meerdere partijen riepen de wethouder op om bij de zoektocht naar een tijdelijk onderkomen voor de school toch echt binnen de geraamde 160.000 euro te blijven.

Aan het begin van het debat had Arnold van Ooijen, directeur van De Regenboog, nog zijn zorgen geuit over de tijdelijke huisvesting van zijn school. “Dit houdt het proces van nieuwbouw heel erg tegen op dit moment.”

Tom Oostra