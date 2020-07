Raad geeft groen licht voor Rijswijks nieuwbouwproject

De Nieuwstraat 25 in Rijswijk.

RIJSWIJK • Een meerderheid van de gemeenteraad van Altena heeft donderdag ingestemd met een bestemmingsplanwijziging voor het nieuwbouwproject aan de Nieuwstraat 25 in Rijswijk.

Hierdoor kan ontwikkelaar BMN De Klerk verder met het plan voor zeven nieuwe woningen op de voormalige locatie van autogarage Bron. De bestaande bedrijfswoning wordt eveneens een woning.

Frustratie

In maart uitte directeur Peter Huizer nog zijn frustratie over de voortgang van het project de Rijswijkse Bron. Hij vertelde hoe sinds 2009 eerst de crisis en afgelopen jaar de stikstofuitspraak van de Raad van State roet in het eten hebben gegooid.

"In september werden we door de gemeente gevraagd om weer nieuwe stukken aan te leveren. Zo is het telkens weer wat", zei Huizer toen.

Tijdens de raadsvergadering donderdag bleek dat de politiek niet zozeer problemen had met de bouw zelf, maar meer met de situatie rondom de Nieuwstraat 25.

Arbeidsmigranten

Buurman Kees-Jan Oudshoorn benadrukte in zijn inspraakreactie dat hij een garantie van verantwoordelijk wethouder Peter van der Ven wil dat de nieuwe huizen niet verhuurd worden aan arbeidsmigranten. “Daar hebben we hier in de straat nu al overlast van en we willen niet dat die groter wordt.”

De toezegging om in de nieuwe woningen geen verkamering toe te staan kwam zonder aarzelen. De wethouder beriep zich op nieuw beleid van de gemeente Altena om in de toekomst arbeidsmigranten bij bedrijven en zoveel mogelijk aan de rand van de dorpen te laten wonen.

Parkeren

Een ander punt van zorg is de parkeerdruk in de wijk als het project straks afgerond is.

René Hoegee van AltenaLokaal constateerde dat langs de Nieuwstraat en De Geer weliswaar extra parkeerplaatsen worden aangelegd, maar dat is volgens hem niet genoeg. “En de buurtbewoners mogen daar niet de dupe van worden. Die hebben al genoeg op hun bordje gehad.”

De zorgen van AltenaLokaal werden donderdag door meer partijen gedeeld.

Meer auto's

Hoegee stelde voor om van de langsparkeervakken langs De Geer, zoals nu in het plan staat, haakse vakken te maken. “Dan kunnen daar mee auto’s staan”, stelde hij.

Van der Ven vindt het de moeite waard om in ieder geval die optie onder de loep te nemen. De parkeerdruk zal gemonitord worden, zegde hij toe. “U doet een serieuze suggestie om te kijken naar de overlast van die kleine autootjes die daar in groten getale staan.”

