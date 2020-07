Burgemeester Lichtenberg: ‘Snack Connection heeft adequaat gehandeld’

GIESSEN • Snack Connection in Giessen, waar vijftien mensen positief getest zijn op het coronavirus, heeft in de ogen van burgemeester Egbert Lichtenberg ‘adequaat’ gehandeld.

Dat zei Lichtenberg dinsdagavond toen hij het nieuws bekend maakte tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Het bedrijf heeft, toen op 29 juni bekend werd dat vijf medewerkers besmet waren, alle protocollen gevolgd en een uitgebreid contactonderzoek ingesteld. In de dagen daarna liep het aantal positief geteste personen op naar vijftien, onder wie drie inwoners van de gemeente Altena en twee echtparen.

Buitengewoon vervelend

Eén werknemer die positief testte op het coronavirus is dinsdag weer aan de slag gegaan in Giessen. De verwachting is dat woensdag een tweede werknemer weer klachtenvrij is en kan beginnen, aldus Lichtenberg, die dinsdagavond de coronabesmettingen bij het bedrijf ‘buitengewoon vervelend’ noemde.

Tegelijkertijd ziet hij het nieuws als een les voor iedereen om ondanks de versoepelingen de hygiënemaatregelen en de anderhalve meter afstand in acht te blijven nemen. “Het coronavirus is niet weg. Uitbraken kunnen we alleen voorkomen als we daar allemaal ons steentje aan bijdragen”, sprak de burgemeester.

Alert

De oprichter van Snack Connection is begin april overleden aan corona en dat maakte dat het bedrijf al extra alert was om besmetting van werknemers te voorkomen, vertelde algemeen directeur Eric Schut dinsdagavond.

Zo hielden collega’s al anderhalve meter afstand van elkaar en waar dat niet mogelijk is zijn plastic schermen tussen de werknemers geplaatst, laat een woordvoerder woensdag desgevraagd weten.

Daarnaast zijn er deuropeningen in muren gemaakt, zodat overal eenrichtingsverkeer mogelijk is en hebben werknemers de instructie gekregen om als je iets tegen elkaar moet zeggen, je dat in elkaars oor doet en niet in het gezicht.

De belangrijkste extra maatregelen houden in dat werknemers voordat ze het pand betreden om te gaan werken worden gecheckt op klachten. Ook wordt hun temperatuur opgenomen.

Naar huis gestuurd

“Bij de minste klacht van welke aard dan ook wordt je naar huis gestuurd, moet je een test laten doen en mag je pas weer komen werken als de test negatief is”, aldus de woordvoerder.

Tom Oostra