Vijftien medewerkers Giessens bedrijf testen positief op corona

GIESSEN • Bij het Giessense bedrijf Snack Connection zijn vijftien medewerkers positief getest op het coronavirus.

Eén medewerker is afgelopen zondag opgenomen in het ziekenhuis en wordt daar behandeld. Hij ligt niet op de intensive care. Veertien van de positief geteste medewerkers zijn met milde klachten in thuisquarantaine.

Het bedrijf heeft na de eerste positieve testen eind juni direct op dagelijkse basis nauw samengewerkt met de GGD West-Brabant.

Oprichter overleden aan corona

De oprichter van het bedrijf is begin april overleden aan corona.

“Wij waren daardoor extra doordrongen van de ernst van de ziekte en bijzonder zorgvuldig in de maatregelen om medewerkers te beschermen tegen besmetting met corona”, vertelt algemeen directeur Eric Schut.

“Je kunt desondanks toch niet voorkomen dat corona binnen je bedrijf komt en er collega’s besmet blijken te zijn. Wat we nu wel kunnen doen is ons maximaal inzetten om verdere verspreiding binnen het bedrijf te voorkomen.”

Nieuwe fase

“Op het moment dat er medewerkers besmet zijn geraakt met corona, treedt er een nieuwe fase in”, zegt Schut.

“Je loopt op dat moment achter de feiten aan, omdat je niet weet of het bij deze besmettingen zal blijven of dat er met een incubatietijd meer medewerkers ziek zullen worden.”

Extra maatregelen

Samen met de GGD zijn er voor deze fase nieuwe extra maatregelen genomen. “Alle inspanningen zijn er nu op gericht om de besmetting verder te voorkomen”, zegt Esther Lodder, arts van GGD West-Brabant, die het bedrijf adviseert en de situatie monitort.

“De maatregelen bij het bedrijf waren al maximaal, maar nu worden medewerkers bij de drie ingangen op hun temperatuur gecontroleerd en bevraagd op hun klachten. Daarnaast houden wij contact met de getroffen medewerkers.”

Directeur Schut: “Bij de minste klacht wordt een medewerker naar huis gestuurd, getest. En pas bij een negatieve uitslag verwachten wij hem of haar weer op het werk.”

Snack Connection verwerkt en brandt verschillende noten voor consumptie. De getroffen medewerkerswerken allen op de vestiging in Giessen. Er werken in totaal 80 mensen op deze locatie.