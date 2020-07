Hanno van Baast (CDA) stopt als raadslid

ALTENA • Hanno van Baast stopt als gemeenteraadslid voor het CDA.

Van Baast, die om persoonlijke redenen stopt, was van 2014 tot 2017 ook al actief als raadslid in de voormalige gemeente Woudrichem.

De Almkerker wordt donderdag opgevolgd door Wouter van Vliet.

Bouwkundig adviseur Van Vliet (60) heeft de nodige ervaring in de politiek. Hij was raadslid voor het CDA in Aalburg van 2008 tot en met 2019.