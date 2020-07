Welkoop Wijk en Aalburg opent op 30 juli

De locatie van Welkoop in Wijk en Aalburg. (Archieffoto)

WIJK EN AALBURG • De vestiging van Welkoop aan de Parallelweg 4 in Wijk en Aalburg opent op donderdag 30 juli de deuren.

Aanvankelijk zou het bedrijf in april al open gaan, maar vanwege het coronavirus werd dat uitgesteld.

De winkel naast het Avia-tankstation en supermarkt Aldi beslaat ongeveer 900 vierkante meter en er wordt een breed assortiment gevoerd.

Er komen zeven mensen te werken. Welkoop Wijk en Aalburg wordt geleid door de franchisenemers Walter Schouten en Jonathan Schreuders.

Welkoop Retail is de organisatie achter de Welkoop-winkels. In ons land zijn meer dan 150 Welkoop-winkels. Welkoop begon ooit als een agrarische coöperatie, maar is nu een keten gericht op tuin en dier.