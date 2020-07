Startsein nieuwe wijk Werkendam gegeven

WERKENDAM • Wethouder Hans Tanis namens de gemeente Altena, directeur Clemie van Wanrooij van Wanrooij en Piet Jansen van Jansen Bouwontwikkeling hebben donderdag een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de bouw van de nieuwe woonwijk Achter de Schans in Werkendam.

Ook gaven zij een symbolisch startsein door alle drie een kruiwagen zand te storten voor de noodzakelijke voorbelasting van de grond om het gebied straks bouwrijp te maken.

Minimaal 300 woningen

In de nieuwe woonwijk ten zuidoosten van de voetbalvelden van Kozakken Boys worden minimaal 300 woningen gebouwd.

De eerste fase in deze groene en duurzame wijk bestaat uit 150 woningen. Dit zijn zowel koop- als sociale huurwoningen. Er worden verschillende type woningen gebouwd. Ook komen er losse bouwkavels beschikbaar om zelf een huis te bouwen.

Het bestemmingsplan voor de eerste woningen is inmiddels vastgesteld. Naar verwachting worden deze woningen begin 2021 in de verkoop gebracht. Het gehele gebied wordt vanaf deze zomer voorbelast met zand om de grond uiteindelijk bouwrijp te maken.

Het zand moet minimaal een jaar blijven liggen. Het is de planning dat in het eerste kwartaal van 2022 de eerste paal de grond in kan.

www.achterdeschans.nl