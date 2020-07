Burgerstem Altena gaat verder als Fractie Pauline van den Tol

ALTENA • Burgerstem Altena gaat voorlopig verder als Fractie Pauline van den Tol.

"Wij kunnen niet doorgaan met een partijnaam gekoppeld aan een bestuur dat niets met ons te maken wil hebben, maar zich wel de (h)erkenning van onze inzet kan blijven toe-eigenen", schrijft raadslid Pauline van den Tol in een verklaring aan de pers.

Ze doelt daarmee op de breuk tussen haar en burgerraadsleden Ada de Graaf en Marijn de Graaf enerzijds en het bestuur van Burgerstem Altena, bestaande uit Jan Hak en Jeffrey Himpers, anderzijds.

Verkiezingen

Nadat Himpers en Van den Tol nog samen als lijsttrekker van Burgerstem Altena de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in waren gegaan, brak het bestuur met de Werkendamse politica nog voordat de eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeente Altena had plaats gevonden.

Van den Tol wilde wel raadslid worden en werd uiteindelijk ook geïnstalleerd.

Pogingen om de naam Burgerstem Altena over te nemen zijn afgelopen mei nog gestrand, laat Van den Tol weten.

"Daarom hebben wij na beraad besloten om de partijnaam Burgerstem Altena terug te geven. Wachten daarmee tot aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen schept onduidelijkheid en daarom hakken we de knoop nu definitief door! Het is jammer van de naam Burgerstem Altena, want die past bij onze sociaal maatschappelijke identiteit en ons streven de stem van burgers in te brengen."

De partij beraadt zich nog op een officiële naamsverandering.