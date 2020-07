ALBLASSERWAARD • Til Talk is een nieuwe serie blogs, waarin de Tilgroep de vele mooie en bijzondere kanten van trouwen laat zien. Van tips over waar je op moet letten, interviews met onder anderen een fotograaf, een bijzondere ambtenaar van de burgerlijke stand tot leuke weetjes over de invulling van je bruiloft, het komt allemaal aan bod. In de eerste aflevering vertelt Henk de Bruijn over het vieren van het complete huwelijksfeest bij de Tilgroep.

In de vijftien jaar dat ik te maken heb met bruiloften bij de Tilgroep merk ik dat steeds meer bruidsparen ervoor kiezen om zoveel mogelijk onderdelen van het huwelijksfeest op één locatie te doen. Je bent zo minder tijd kwijt aan heen en weer rijden en houdt zo meer tijd over om te genieten van de mooiste dag van je leven.

Bij De Til in Giessenburg staat alles onder één dak klaar om van elke bruiloft een onvergetelijk feest te maken. Van de ontvangst van de daggasten tot een drukbezochte feestavond en van het officiële sluiten van het huwelijk tot een sfeervolle ontvangst op het buitenterras, we hebben alles in huis. In onze keuken bereiden we elke lunch of diner waar het bruidspaar om vraagt, voor een bruidstaart kunnen we ook zorgen.

Burgerlijk huwelijk

Een goed voorbeeld is daarnaast de gelegenheid die we bieden om het burgerlijk huwelijk te sluiten. Dat je het ja-woord niet alleen op het gemeentehuis kunt uitspreken, is inmiddels al wel bekend.

Maar dat je naast de geijkte locaties in de Alblasserwaard helemaal zelf kunt kiezen waar je elkaar eeuwige trouw beloofd, is veel minder bekend. Dat kan dus ook gewoon in De Til. De ambtenaar van de burgerlijke stand komt hiernaar toe en wij zorgen voor een sfeervolle ambiance.

Bijzonder is de volledig omzoomde buitentuin die we bij De Til hebben. Er kunnen maar liefst tachtig gasten terecht en het is echt een heel sfeervolle plek om het ja-woord uit te spreken.

Speciale wensen

Wij zorgen voor een complete opstelling; als je als bruidspaar of ceremoniemeester speciale wensen hebben of een eigen aankleding willen, dan regelen we dat. Na afloop van de ceremonie kan er op het buitenterras een toost worden uitgebracht of de bruiloft worden voortgezet.

Het blijft trouwens natuurlijk wel Nederland: mocht het slecht weer zijn, dan is er in De Til altijd een overdekte plek om de huwelijksplechtigheid gewoon door te laten gaan. Overigens zien we ook dat het traditionele verzamelen in het ouderlijk huis van de bruid ook steeds meer in De Til gebeurt. We hebben hier alle ruimte voor zo’n ontvangst, terwijl dat in een gewone woning vaak lastiger is.

Wat voor bruiloft je ook wilt, wij zorgen ervoor dat alles perfect geregeld is. Zo hoef je alleen maar te genieten van de meest bijzondere dag van je leven.

Vrijblijvend

Benieuwd geworden? Je bent van harte welkom om vrijblijvend een keer te komen kijken naar wat we te bieden hebben.

Voor meer informatie: tilgroep.nl.