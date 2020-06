Jarig Inlooppunt Werkendam weer open

In het inlooppunt in Werkendam zijn schermen geplaatst.

WERKENDAM • Na drie maanden gesloten te zijn geweest, opent het Inlooppunt in d'Altenaer in Werkendam deze woensdagmorgen weer zijn deuren.

Tot grote vreugde van de gastvrouwen en de gasten kunnen Werkendammers elkaar weer ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Alle vaste, bekende gasten hebben inmiddels hun voorkeur aangegeven voor de woensdag- of de vrijdagmorgen.

In de maanden juli en augustus is het inlooppunt één keer per week geopend, dus kan iedereen op de vaste dag om de 14 dagen komen. Vanaf september hoopt het inlooppunt weer twee keer in de week open te gaan.

Schermen

Natuurlijk wordt iedereen gehouden aan de RIVM-regels. Er zijn schermen gemaakt, die tussen de tafels gezet kunnen worden, zodat 24 gasten ontvangen kunnen worden. Alle voorschriften zijn duidelijk te lezen. Er is een gastvrouw extra voor het naleven hiervan.

Jubileum

Een extra reden voor de grote vreugde is het feit dat het inlooppunt op 1 juli 2015 gestart is en dus op 1 juli een jubileum te vieren heeft. "Helaas kunnen we er niet het feestje van maken dat we van tevoren in gedachten hadden, maar genieten van het weerzien zullen we zeker."

Wie graag eens op de koffie wil komen kan reserveren: 06-13371264. Via dit nummer kunnen mensen ook doorgeven dat ze verhinderd zijn. Plaats van ontmoeting: Inlooppunt, zijingang bij parkeerplaats d'Altenaer. Woensdag- en vrijdagmorgen van 10:00 uur tot 11:30 uur.