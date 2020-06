Open tuindagen bij familie Leenhouts in Dussen

DUSSEN • De familie Leenhouts uit Dussen houdt traditiegetrouw weer de open tuindagen aan de Munsterkerk 35 in Dussen.

Vanwege de grote belangstelling voorgaande jaren is ook nu weer gekozen voor twee weekenden. De RIVM-richtlijnen zijn gewaarborgd. René Leenhouts, hobby-fuchsiakweker, heeft ook dit jaar weer zo’n 150 fuchsiasoorten opgekweekt, maar er is ook ruimte voor andere bloemen in de tuin. De open dagen zijn vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 juli en vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 juli, telkens van 10:00 tot 18:00 uur.

De toegang is gratis. Meer informatie via telefoonnummer 06-53764430.