Zaterdag en zondag open tuin in Sleeuwijk

SLEEUWIJK • De tuin van Aart Jongerden aan ’t Zand 37 in Sleeuwijk is zaterdag 4 en zondag 5 juli tussen 11:00 uur en 16:00 uur geopend voor publiek.

Door de grootte van de tuin kunnen bezoekers coronaproof in hun eigen tempo van al het moois genieten.

Bij aankomst krijgen ze een korte toelichting op de ‘looproute’. Door de hele tuin staan her en der diverse zitjes.

Mensen kunnen in de tuin een meegebracht lunchpakketje of iets dergelijks nuttigen. Koffie en thee is aanwezig; wel graag zelf een kopje of beker meenemen. Aanmelden is niet nodig.