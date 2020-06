Altena gaat nóg beter leren zwemmen

ALTENA • Het aantal kinderen met een zwemdiploma ligt in Altena hoger dan gemiddeld, maar het kan altijd beter, vindt het college.

Burgemeester en wethouders hebben daarom na een motie van een van de coalitiepartijen plus ChristenUnie en VVD een plan gemaakt om de zwemvaardigheid van inwoners van de gemeente nóg verder op te krikken.

Altena focust zich daarbij op kinderen, mensen met een beperking en statushouders en arbeidsmigranten.

De bedoeling is dat over vier jaar 60 procent van de kinderen in groep zes van de basisschool het ABC-zwemdiploma of het Easy Swim-diploma heeft behaald. Voor mensen met een beperking en statushouders en arbeidsmigranten gaat het erom dat ze ‘levensreddende vaardigheden in het water’ leren.

Schoolzwemmen

Dat betekent o.a. dat C-diploma’s gedeeltelijk vergoed gaan worden, dat het schoolzwemmen in 2021 weer wordt aangeboden en dat zwemlessen voor kinderen met een beperking zoveel mogelijk gepromoot worden. Statushouders krijgen speciale zwemlessen aangeboden, voor arbeidsmigranten uit Oost-Europa komt er voorlichting. Voor alle plannen is in totaal 32.000 euro extra nodig.

“We focussen ons op kinderen, omdat daar naar verwachting het meeste resultaat te behalen valt. Daarnaast richten wij ons op statushouders en arbeidsmigranten, omdat zij risicodoelgroepen zijn. Aan de doelgroepen hebben wij ook mensen met een beperking toegevoegd, omdat voor hen maar beperkte mogelijkheden zijn om zwemvaardigheden te verkrijgen”, aldus het college.

Slechts 4 procent van de kinderen in de gemeente Altena heeft geen zwemdiploma, landelijk is dit 16 procent. Verder ingezoomd heeft In Altena 96 procent, 79 procent en 35 procent van de kinderen een A-, B- of C-diploma. Landelijke gezien is dat 84 procent, 68 procent en 25 procent.

“Geconcludeerd kan worden dat de gemeente Altena het op dit punt dus beter doet dan gemiddeld,maar het kan altijd beter”, stelt het college.