Als je het interessant vindt om in Bitcoins te gaan handelen, dan is het zeer verstandig om eerst een aantal Bitcoin brokers te vergelijken voordat je start met kopen. Bij een Bitcoin broker koop jij jouw cryptovaluta namelijk in. Er zijn echter een heleboel plekken waar je daarvoor terecht kan. De kunst is om de voordeligste Bitcoin broker te vinden met de scherpste aanbiedingen, zodat je veel winst kunt maken. Bitcoins kopen kost naast de aankoopprijs namelijk geld, je kunt nooit geheel gratis bitcoins kopen, maar door het juiste platform te kiezen en meerdere partijen te vergelijken ben je wel voordeliger uit.

Wat zijn de stortingskosten bij het kopen van Bitcoins?

Bij het kopen van Bitcoins krijg je te maken met verschillende soorten kosten. In de eerste plaatst betaal je altijd stortingskosten. Stortingskosten betaal je op het moment dat je activa aankoopt op het platform van je gekozen Bitcoin broker. Stortingskosten worden berekend aan de hand van een bepaald percentage over de aankoopprijs. Je begrijpt het al, iedere Bitcoin broker rekent zijn eigen percentage. De één is dus duurder dan de ander. Vaak zullen de stortingskosten ook verschillen per valuta. Mocht je cryptovaluta willen aankopen, dan kun je bijvoorbeeld kiezen voor een munt die gratis te verwerken is zoals de Steller of Ripple. Wanneer je overigens met iDeal betaald zal je bijna nooit stortingskosten hoeven te betalen, deze betaalmethode heeft dus een groot voordeel.

Ook handelskosten worden in rekening gebracht

Handelskosten worden in rekening gebracht op het moment dat je een bepaald soort cryptovaluta koopt. Bij de ene bitcoin broker ligt deze prijs vele malen lager dan bij de ander. Dit heeft te maken met de concurrentie onder de brokers. Dit is ook de reden dat je er verstandig aan doet om de kosten altijd even goed op een rijtje te zetten voordat je besluit om een account aan te maken bij een bitcoin broker. Bij een betrouwbare en goede broker vind je deze kosten altijd terug op de website. Als je de prijs voor de handelskosten niet kunt terugvinden dan is het zeer verstandig om een andere partij te kiezen om mee in zee te gaan. Het zou namelijk kunnen betekenen dat je te maken hebt met een onbetrouwbaar bedrijf dat niet transparant is over de prijzen die zij hanteren voor het verhandelen van Bitcoins.

Waar komt het enorme prijsverschil vandaan?

De voornaamste reden dat de prijzen zoveel kunnen verschillen hebben we al benoemd, dat is de concurrentie onder de brokers. Er zijn steeds meer Bitcoin brokers bij gekomen, hierdoor worden de prijzen lager om meer mensen te lokken. Dit brengt met zich mee dat sommige partijen juist nu hun winst willen verhogen door hogere kosten in rekening te brengen voor de onoplettende belegger. Vergelijken voordat je kiest kan dus enorm schelen in de kosten, dit geldt niet alleen voor je zorgverzekering en bijvoorbeeld je telefoon contract maar dus ook voor de Bitcoin broker die je kiest. Meer betrouwbare informatie over het handelen in Bitcoins vind je hier!