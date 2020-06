Hamburgers bij De Bloemplaat Hoeve een groot succes

ALMKERK • De verkoop van speciale hamburgers in de aanloop naar Vaderdag bij De Bloemplaat Hoeve in Almkerk was zaterdag een groot succes.

Bijna 1500 hamburgers gingen er geheel coronaproof over de toonbank.

"Gaaf om te zien hoe kinderen speciaal met mama komen om hun vaderdagcadeau op te halen en die dan in hun eigen rugzak mee naar huis nemen", laat Christian van Winden van de De Bloemplaat Hoeve weten.

"We hebben ook naderhand heel wat lovende reacties gehad dat de hamburgers zo lekker waren. Uiteindelijk is de koe (Emma 156) bijna helemaal verkocht. Gelukkig waren er nog een paar hamburgers voor ons over, zodat we ze zelf ook konden eten."