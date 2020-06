Dorpsraad Oudendijk: 'De creativiteit borrelt'

OUDENDIJK • Dorpsraad Oudendijk is de nieuwe spreekbuis van het dorp richting de gemeente Altena. Het eerste wapenfeit: nestkastjes voor mezen om zo de eikenprocessierups buiten de deur te houden.

Dorpsraad Oudendijk is vorige week dinsdagavond geïnstalleerd in het OVO-gebouw. In de dorpsraad nemen Margreeth de Gier-Ververis, Jaap Hartman, Ferdy van Well, Rick Westerlaken en Jeannette Zwijnenburg-van der Vliet zitting. Zij vertegenwoordigen ieder een buurtvereniging uit Oudendijk.

"De buurtverenigingen zijn er voor de gezelligheid en de feestjes. De dorpsraad is er voor de belangenbehartiging van de inwoners van Oudendijk. We willen ervoor zorgen dat goede ideeën voor het dorp een vervolg krijgen", vertelt Rick Westerlaken.

De dorpsraad is opgericht op initiatief van de gebiedsregisseurs van de gemeente Altena. Het doel: korte lijnen met de gemeente, zodat die weet wat er speelt.

Woonvisie

En vice versa wordt de dorpsraad ook geïnformeerd over voor Oudendijk belangrijke zaken. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een nieuwe gemeentelijke woonvisie. Daarnaast komt er ook budget beschikbaar voor de dorpsraad.

Dat de dorpsraad veel draagvlak heeft, bleek wel tijdens de startbijeenkomst enige tijd geleden. Het OVO-gebouw was tot op zo ongeveer de laatste stoel gevuld met geïnteresseerde inwoners. "Voor corona, toen het hele dorpshuis nog vol mocht", haast Jeannette Zwijnenburg-van der Vliet. Door van iedere buurtvereniging een afgevaardigde te kiezen, is ervoor gezorgd dat alle delen van Oudendijk vertegenwoordigd zijn.

Werkgroepen

Naast de dorpsraad gaan drie werkgroepen thematisch aan de slag met onderwerpen die in het dorp spelen. De eerste thema’s zijn verkeer, groen en woningbouw en jeugd. Ferdy van Well: "Verkeer is een hot item. Er is weinig ruimte en veel verkeer, dat zorgt soms voor problemen."

De dorpsraad zal zijn tanden ook zetten in het woningbouwvraagstuk en houdt zich bezig met het groen in het dorp. Daarin is overigens al resultaat geboekt. Tussen het Lage Eind en De Roef zijn nieuwe bomen geplant. Dit idee werd tijdens de informatieavond over de oprichting van de dorpsraad geopperd. Verder wil de dorpsraad ervoor zorgen dat er wifi komt in het OVO-gebouw.

Basisschool Oudendijk

Ook de werkgroep wonen en jeugd heeft al concrete stappen gezet. Leerlingen van Basisschool Oudendijk hebben op initiatief van de werkgroep nestkastjes gemaakt voor mezen, zodat het dorp hopelijk minder last krijgt van de eikenprocessierups. Jeannette Zwijnenburg-van der Vliet: "Het is geweldig hoe er samen nieuwe ideeën ontstaan. De creativiteit borrelt."

Marijke Verhoef