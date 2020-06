Eerste slimme bandenpomp bij Koopcentrum Duijzer in Veen

VEEN • Bij Koopcentrum Duijzer in Veen staat sinds maandag de eerste slimme bandenpomp in de gemeente Altena.

In samenwerking met Band op Spanning is de eerste slimme bandenpomp daar geplaatst. Gerrit Duijzer, grondlegger van Koopcentrum Duijzer, nam de pomp maandag officieel in gebruik.

Uit onderzoek blijkt dat twee derde van de mensen, die de bestaande oppompapparatuur bij tankstations gebruikt, nog steeds met de verkeerde bandenspanning wegrijdt. De slimme bandenpomp laat direct zien hoeveel euro je bespaart.

Dat blijkt al snel 21,50 euro per keer gebruik te zijn. De bandenpomp is door iedere automobilist eenvoudig te gebruiken.

Op kenteken

Op kenteken kan de juiste bandenspanning worden opgevraagd. De display helpt met juist instellen, geeft tijdens gebruik weer wat er gebeurt en toont na afloop direct de besparingen in euro’s, liters brandstof en verminderde uitstoot.

Het gemakkelijke gebruik stimuleert dat automobilisten zelf vaker de spanning controleren, zo is de gedachte. Door het probleem van onderspanning op te lossen bespaart Nederland jaarlijks 200 miljoen liter brandstof, 750.000 banden, 400.000 ton CO2-uitstoot en 400 miljoen euro, aldus Band op Spanning.

Koopcentrum Duijzer is altijd op zoek naar innovaties die een bijdrage leveren aan het milieu.

Zonnepanelen

"Zo hebben wij op ons dak maar liefst 508 zonnepanelen. Ook is ons hele koopcentrum voorzien van led-verlichting. Onze warmte die vrijkomt van onze koelingen wordt via heaters weer in de winkel geblazen. Ook staat er een warmtekrachtkoppeling, die stroom en warmte opwerkt waarvan wij warm water krijgen. Hier past de nieuwe slimme bandenpomp prachtig in", laat Johan Duijzer namens het koopcentrum weten.

Er staan inmiddels meer dan 100 slimme bandenpompen in Nederland.

De bandenpomp is gemaakt van duurzaam materiaal en werkt geheel op zonne-energie. De bandenpomp is voor iedere automobilist, achttien uur per dag, gratis te gebruiken op het parkeerterrein van Koopcentrum Duijzer in Veen.

www.bandopspanning.nl