Deze week op de mat: #trotsopdeboer

ALTENA • Kontakt Mediapartners presenteert het nieuwe magazine #trotsopdeboer. Dit blad over de agrarische sector in Altena wordt huis-aan-huis verspreid in Altena.

#trotsopdeboer laat zien hoeveel mooi werk de agrarische sector in Altena verzet. Het magazine neemt een kijkje op het boerenerf van Corné en Bianca Nouws in Wijk en Aalburg, spreekt met Rick Vos uit Babyloniënbroek over zijn toekomst op de boerderij en loopt een dag mee bij loonwerkersbedrijf Oomen bv in Almkerk.

Kringloop

Daarnaast is er aandacht voor de kringlooplandbouw die bij de pluimveesector al een feit is en voor de streekproducten die zich samen met ZLTO en en ANV hebben verenigd onder de noemer Puur uit Altena. Trekkers zijn natuurlijk ook onmisbaar als je het hebt over het boerenleven. De redactie interviewt de tractorpullers uit Altena over de trots voor hun trekker.

Bedrijven

Tevens presenteert een groot aantal bedrijven uit de sector zich. Denk daarbij aan Rabobank Altena-Bommelerwaard, AgriTeam Makelaars, De Fruitschuur, Schneider Youngplants, Pixelfarming, De Bloemplaat Hoeve, Hoefhuys Boerenkaas Specialiteiten, Doevendans Landbouwmechanisatie en Van Hoven & Oomen.

Het magazine is ook digitaal te lezen via www.issuu.com/hetkontakt..