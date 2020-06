Nieuwe website en museumcafé voor Biesbosch MuseumEiland

WERKENDAM • Het museumcafé van het Biesbosch MuseumEiland in Werkendam gaat verder onder de naam Biesonder, met aanpassingen aan het interieur en een nieuwe kaart.

Tegelijkertijd heeft het museum een vernieuwde website gekregen. De site is nu ook op een tablet of mobiele telefoon te bekijken. Het is ook mogelijk geworden om via de site het museum met of zonder rondvaart direct te reserveren.

Boekingen via de website moeten voortaan direct via Ideal afgerekend worden. Vanwege het coronavirus is het Biesbosch MuseumEiland alleen toegankelijk als er van te voren gereserveerd wordt.

www.biesboschmuseumeiland.nl