Onduidelijkheid over nieuwbouw in Genderen-Noord

GENDEREN • Het is niet duidelijk over Genderen-Noord in beeld is voor de bouw van nieuwe woningen of als mogelijk alternatief voor de plannen in het zuidelijke deel van het dorp.

Wethouder Hans Tanis liet dinsdagavond, toen in de gemeenteraad het versnellingsplan voor de woningbouw in de gemeente Altena besproken werd, in eerste instantie in het midden of Genderen-Noord nog op de radar staat.

In tweede termijn kwam hij daarop terug. “Ik krijg net een berichtje van een oud-ambtenaar die thuis mee zit te luisteren en die stuurt stukken door waaruit blijkt dat woningbouw in Genderen-Noord niet mogelijk is”, aldus de wethouder.

Dat zou met name te maken hebben met het geluid van verkeer op de provinciale weg N283, die langs Genderen loopt, waardoor mogelijk geluidsschermen geplaatst moeten worden. “Kijkend naar het landschap zijn die niet wenselijk”, zei Tanis dinsdag. De focus is daarom verlegd naar nieuwbouw in Genderen-Zuid.

Inspreker

Dat was in ieder geval niet bekend bij de omwonenden, bleek uit de boodschap van Henri van Hemert, die dinsdagavond insprak. Hij riep de gemeente op om vooral de mogelijkheden in het noordelijke deel van het dorp te onderzoeken.

Volgens Van Hemert kunnen daar uiteindelijk meer woningen gebouwd worden dan de 70 die gepland staan in Genderen-Zuid. Daarnaast heeft de provincie het noorden aangewezen als zoekgebied, stelde hij.

Omwonenden van het gebied grenzend aan de Kerkstraat vrezen bovendien voor de toename van verkeer in het centrum van het dorp, als Genderen langs de dijk langs de Bergsche Maas uitgebreid wordt.

In januari, tijdens, toen de gemeenteraad in het dorpshuis van Genderen vergaderde, hebben de omwonenden hun bezwaren al laten doorschemeren, maar op de brief aan het college is nooit een reactie gekomen, vertelde Van Hemert.

Bedrijven

Ook raadsleden uit de voormalige gemeente Aalburg roerden zich dinsdag in de raadszaal. Volgens Kees de Waal van Progressief Altena is Genderen-Noord niet alleen losgelaten vanwege de geluidsschermen. Woningbouwplannen daar zouden ook botsen met de ruimte voor de bedrijven op die locatie en ook omwonenden zouden weinig voelen voor de komst van een nieuwbouwproject.

Wijnand van der Hoeven (ChristenUnie) noemde Genderen-Noord een ‘geen makkelijk zoekgebied’. “Maar laten we vooral het ruimtelijke proces volgen. Genderen heeft die boost qua woningbouw in ieder geval wel nodig.”

Vooralsnog lijkt daarvoor vooral de zuidkant in beeld. De gemeente Altena werkt aan een nadere onderbouwing van het bestemmingsplan, omdat ze eerder niet duidelijk is geweest over het aantal te bouwen woningen. Daarin wordt de reactie van de omwonenden meegenomen, bleek dinsdag uit het verhaal van wethouder Tanis en ook burgemeester Lichtenberg.

De wethouder zegde ook toe de gemeenteraadsleden en de bezwaarmakers op de hoogte te stellen van de stand van zaken voor Genderen-Noord.

Tom Oostra