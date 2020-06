Werkendams reisbureau: 'Nederland met stip op één'

WERKENDAM • De impact van het coronavirus is ongekend groot. Angst en hoop kwamen plotseling in ons midden. Zekerheden vielen weg, contacten met familie en vrienden werden tot een minimum beperkt. Kwetsbare mensen haalden lang niet altijd de eindstreep en overleden dikwijls eenzaam, zonder nabijheid van partner of familie. Wat doet corona met ons? We vroegen het aan Martine Verhaar van reisbureau VakantieXperts in Werkendam.

Vanaf deze week mogen we weer op vakantie naar het buitenland. Lang niet alle landen zijn blij met de toestroom van toeristen en houden hun grenzen nog zeker tot 1 juli gesloten. Dat geldt o.a. voor Spanje, Turkije en Griekenland. Corona heeft de vakantiereizen maandenlang stilgelegd, maar dat betekende voor reisbureau VakantieXperts in Werkendam niet dat ze daar duimen konden draaien.

“Het coronavirus noopte veel landen tot een complete lockdown en dat betekende dat van de een op de andere dag het vliegverkeer nagenoeg stil kwam te liggen. Voor ons betekende dat extra werk aan de winkel, want veel reizen moesten worden omgeboekt of geannuleerd. Onze klanten moesten worden geïnformeerd dat hun vakantie niet door kon gaan, soms zelfs op het laatste moment. Veel onduidelijkheid was er in het begin over een voucher of toch geld terug, maar gelukkig kunnen we de meeste mensen overtuigen dat ook wij aanbetalingen hebben moeten doen en dat een voucher realistischer is dan een procedure starten om geld terug te krijgen.”

Aan het woord is Martine Verhaar (1969). Zij runt met nog twee collega’s het reisbureau in de Kerkstraat. In Werkendam is al zo’n 40 jaar een reisbureau gevestigd en dat mag opmerkelijk genoemd worden, nu reizigers steeds vaker vanuit huis hun reis boeken.

“Natuurlijk is een simpele boeking van een Ryanair-vlucht naar bijvoorbeeld Malta gemakkelijk zelf te boeken. Maar wie een rondreis langs meerdere Europese steden wil, komt al snel bij ons terecht. Wij ontzorgen de vakantieganger en vergeet niet dat bij problemen, zoals nu met corona, je als reiziger verzekerd bent van onze inspanningen om je een andere reis aan te bieden. Of, nog belangrijker, dat je teruggebracht wordt naar Nederland, als dat nodig is. Die zekerheid heb je niet als je zelf het vliegreisje naar Malta boekt.”

Eerste levensbehoeften

In deze coronatijd zou vakantie en horecabezoek niet de hoogste prioriteit hebben, zo is de algemene verwachting.

“Toch”, zo vertelt Martine, “lijkt vakantie in de top drie te staan van eerste levensbehoeften in de westelijke wereld. Mensen hebben een drukke baan, van kinderen op school wordt veel gevraagd, er is behoefte om even een pas op de plaats te maken. Even uit de dagelijkse sleur. Hoe je die vakantietijd invult kan heel divers zijn. Lekker naar een camping of bungalowpark, een vliegreis naar een zonnig oord in een fijn hotel of een actieve rondreis naar een wat verdere bestemming. Feit is dat we er ieder jaar massaal op uit trekken. Dat corona veel mensen angstig heeft gemaakt en vakantiegangers aan het twijfelen heeft gebracht, is ook een feit. Toch zien we, nu landen voorzichtig open gaan, dat er weer geboekt wordt. Niet alleen naar zonnige oorden maar ook een vakantie in eigen land is populair. Sterker nog, Nederland staat op dit moment met stip op nummer één als het gaat om de bestemming van 2020. Populair zijn o.a. de Waddeneilanden, maar ook het strand in eigen land, een huisje op de Veluwe of een chalet of stacaravan in Zeeland, Limburg of in het noorden van ons land behoren tot de boekingsmogelijkheden. En hierbij geldt in deze onzekere tijd bij ons dat stukje zekerheid; mocht je besluiten naar het buitenland te gaan en kan de reis plotseling niet doorgaan, dan nemen wij de zorg voor onze klanten uit handen en zoeken we naar een alternatief of bieden we een voucher.”

Privé

De vraag of corona ook in haar privéleven een rol heeft gespeeld moet Martine met een ja beantwoorden.

“De vader van mijn kinderen heeft zeven weken in het ziekenhuis gelegen, waarvan drie weken in coma. Er volgt nog een lang revalidatieproces. Opgeteld zie je dat corona heel wat meer is dan een eenvoudig griepje. Onderschat dit virus niet. Het is de reden dat ons reisbureau pas nu op afspraak open is voor klanten, waar mogelijk hebben we vooral telefonisch contact. Wij als medewerkers zitten achter een scherm en de bezoeker komt niet in contact met wachtenden. Laten we alsjeblieft voorzichtig blijven. Kijkend naar de weekenddrukte in het centrum van steden, naar het hutjemutje in parken of naar de massaliteit op onze stranden zeg ik: mensen pas toch op, gebruik je verstand, houd afstand. Natuurlijk hoop ik dat we op termijn ons vroegere leven terug krijgen. Nu eerst maar de blik op lekker er even tussenuit.”

Is vakantie nog te betalen? De prijzen zullen anders worden. Het hele goedkope vliegen zal wellicht tot het verleden gaan behoren. Voorzorgsmaatregelen qua hygiëne zullen blijven in hotels, bungalowparken en op campings. Er zijn wereldwijd grote verliezen geleden door de hele toeristenbranche. De verwachting is dat de bezoeker aan een restaurant te maken krijgt met een prijsstijging.

Luchtfilters

Martine: “Velen vragen zich af waarom een vliegtuig wel tjokvol met reizigers mag zitten en een touringcar niet. Dankzij luchtfilters is de kans op besmetting in een vliegtuig erg laag, bijna nihil. Bovendien behoort een groot deel van de vakantieganger die de bus neemt of een riviercruise maakt tot de risicogroep wat betreft leeftijd. Wie op vakantie kan en wil, doet er goed aan om de actuele berichtgeving van de regering te blijven volgen. Het belangrijkste is dat mensen zich veilig en ontspannen voelen als ze op vakantie gaan. Daar zetten wij ons elke dag weer met enthousiasme voor in.”

Henk Poelakker