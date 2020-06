Hamburgers voor Vaderdag bij Bloemplaat Hoeve Almkerk

ALMKERK • Bij de Bloemplaat Hoeve in Almkerk zijn aanstaande zaterdag 20 juni speciale hamburgers te koop voor Vaderdag.

Dit is niet een ludieke actie die zomaar uit de lucht komt vallen, laat de Bloemplaat Hoeve weten.

"We zouden dit jaar weer meedoen met de open boerderijdagen van Campina. Op deze dag wilden we broodjes hamburger van een van onze eigen koeien verkopen. Door de uitbraak van het coronavirus kon dit helaas niet doorgaan, maar het idee met de hamburgers bleef toch in ons hoofd zitten. Wat we nu uitgedacht hebben is hamburgers voor Vaderdag."

De Bloemplaat Hoeven laat één van de koeien slachten bij slagerij Van den Heuvel in Werkendam en gaat het vlees verkopen op de zaterdag vóór Vaderdag, dit jaar dus op zaterdag 20 juni.

Verrassen

"Zo kun je je vader verrassen met een overheerlijke hamburger en natuurlijk zelf mee smikkelen als je vader de stoere man uithangt bij de barbecue."

De koeien die in Almkerk op de boerderij lopen zijn van het zeldzame Fries-Hollandse ras. De Fries Hollandse-koe is een wat kleinere koe dan de meeste zwartbonte koeien in Nederland. Ook geeft de koe iets minder melk, maar heeft wel meer aanleg om ook vlees te produceren. Dit noemen ze ook wel dubbeldoelkoeien. In Nederland zijn nog 2100 koeien van dit ras en daarom heeft de stichting Zeldzame Huisdierrassen 2020 uitgeroepen tot het jaar van de Fries-Hollandse koe.

De Bloemplaat Hoeve is een van de bedrijven die met veel plezier werken met dit bijzondere ras en zo samen met anderen proberen dit ras in stand te houden.

Broer en zus

De Bloemplaat Hoeve is het melkveebedrijf van broer en zus Christian van Winden en Saskia Kemmere.

"Op het bedrijf werken we al van oudsher met de Fries-Hollandse koeien en daar zijn we trots op. Het bedrijf staat sinds het najaar van 2014 in de Duijl bij Almkerk, waar we vorig jaar ook onze melktap hebben geopend onder het motto: 'Verse melk tap je zelf'. Deze tap is dagelijks open van 7:00 uur tot 21:00 uur en vind je aan de Duijlweg 6A in Almkerk.