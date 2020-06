Brand in nieuwbouwwoning Nieuwendijk

NIEUWENDIJK • In Nieuwendijk is donderdag brand uitgebroken in een nieuwbouwwoning van het project Westerhei.

Volgende week zou de woning opgeleverd moeten worden. Bij de woningbrand raakte niemand gewond.

De schade is groot. De brand op het dak van de woning is vermoedelijk ontstaan bij de zonnepanelen.

De brandweer kwam al snel ter plaatse en kon de vlammen blussen. Voor de bluswerkzaamheden werd o.a. een hoogwerker ingezet.