Alle sportkantines in Altena uiterlijk in 2025 gezond

ALTENA • Alle locaties waar gesport wordt in Altena moeten uiterlijk in 2025 gezond zijn. Dat betekent gezonde kantines, rookvrije terreinen en een verantwoord alcoholbeleid.

Die ambitie spreekt de gemeente Altena uit in een lokaal sportakkoord, dat samen met de sportclubs, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang en overig maatschappelijk middenveld is opgesteld. Het akkoord komt voort uit het nationale sportakkoord, dat in 2018 gepresenteerd werd.

Altena Cup

Tijdens het toernooi om de Altena Cup vorig jaar is al geëxperimenteerd met gezonde sportomgevingen en ook de GGD West-Brabant wil hier uitvoering aan geven, zo staat te lezen. Verenigingen die hiermee aan de slag willen kunnen zich melden.

Binnen het lokale sportakkoord zijn afspraken gemaakt over inclusief sporten en bewegen, een goede toekomst voor sportverenigingen en het stimuleren van de motorische ontwikkeling van jonge kinderen en jongeren. In totaal gaat het om zestien concrete ambities.

Voor ouderen wordt bijvoorbeeld een programma rondom valpreventie uitgerold en ook wordt in Altena meer beweegaanbod voor mensen met een beperking gerealiseerd. Er wordt gestart in Dussen, Hank en Andel, waar fysiotherapeuten onder hun cliënten en de buurtsportcoach onder woonvoorzieningen bekijkt wat de behoefte is. De eerste activiteiten worden in 2021 verwacht.

Wandelvoetbal en wandelkorfbal

Daarnaast kijken voetbalverenigingen Sleeuwijk en GRC 14 en korfbalvereniging ACKC naar wandelvoetbal en wandelkorfbal voor sporters van 65 jaar en ouder. De bedoeling is dat deze vorm van sporten over de hele gemeente wordt uitgerold.

In samenwerking met sportverenigingen wordt gekeken naar een goed beweegaanbod voor volwassenen en ook voor de jongste jeugd: kinderen uit de kleuterklas. Voor kinderen tot en met zes jaar wordt een beweegkit ontwikkeld, om ouders te helpen bij het stimuleren van bewegen, maar ook om het belang van bewegen en spelen te promoten.

Energizers

Het Altena College in Sleeuwijk wil zogenoemde ‘energizers’ inzetten. Daarbij gaat het om even de tijd nemen om te bewegen om vervolgens weer geconcentreerd aan het werk te kunnen gaan.

Ook worden vanaf dit jaar op alle sportaccommodaties in de gemeente gefaseerd duurzaamheidsmaatregelen toegepast en krijgt de nieuwe sportraad in Altena ondersteuning van een professional.

Het lokale sportakkoord is inmiddels ingediend bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de aanvraag van een subsidie. Dit gaat om een jaarlijks budget van euro 30.000 voor 2020 en 2021. De komende twee jaar wordt het akkoord uitgevoerd.

Tom Oostra