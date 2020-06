Altena kan weinig doen tegen wolf

ALTENA • Het college kan geen preventieve maatregelen nemen tegen de aanwezigheid van wolven binnen de gemeentegrenzen.

“De wolf heeft een internationaal beschermde status. Dit betekent dat de wettelijke mogelijkheden om actie te ondernemen zeer beperkt zijn. De provincies zijn verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van wolven op het Nederlandse grondgebied”, schrijven B&W in antwoord op vragen van het CDA.

Gezien de recente aanvallen door waarschijnlijk een zwervende wolf op schapen in de gemeente Heusden, bekijkt de provincie Noord-Brabant samen met ZLTO, De Zoogdiervereniging en de gemeente nu hoe het beste voorkomen kan worden dat deze wolf gewend raakt om op schapen te jagen, aldus het college.

Onaantrekkelijk

“Uitgangspunt blijft om in te zetten op preventieve maatregelen om het gebied daarmee zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor een wolf om zich te vestigen. De belangrijkste maatregel hiervoor is een goede bescherming van vee met name in de nacht. De bescherming van het vee is in principe een verantwoordelijkheid van de eigenaar zelf. De provincie heeft wel wolfwerende netten beschikbaar gesteld.”

Volgens deskundigen zal de wolf normaal gesproken uit zichzelf in twee weken het gebied verlaten.

Cijfers van BIJ12, de uitvoeringsorganisatie van de twaalf provincies in Nederland, laten voor Altena vooralsnog twee mogelijke wolvenaanvallen op schapen zien. Op 12 mei werden twee schapen in Wijk en Aalburg gegrepen en op 30 mei in hetzelfde dorp nog eens vier dieren. Het is nog niet officieel vastgesteld dat een wolf hier de dader is.

Hond

Bij de politie is ook melding gemaakt van een bijtincident op 15 mei, eveneens in Wijk en Aalburg, maar hier was sprake van het bijten van schapen door een hond.

De kans dat een wolf mensen aanvalt is volgens het college overigens ‘gering’. “De wolf is van nature mensenschuw. Maar als wolven langdurig in of nabij bebouwd gebied verblijven kan gewenning optreden. Dat is in de gemeente Altena vooralsnog niet aan de orde, omdat de wolf zich hier nog niet gevestigd heeft.”