Altena gaat woonsituatie arbeidsmigranten in kaart brengen

ALTENA • Op initiatief van Progressief Altena gaat de gemeente de bestaande huisvesting van arbeidsmigranten inventariseren.

Een motie van deze strekking, ingediend door raadslid Christian Alderliesten, werd dinsdag ondersteund door de fracties van de SGP, AltenaLokaal en Burgerstem Altena.

Alderliesten wil in kaart brengen waar en hoeveel arbeidsmigranten in de gemeente wonen en onder welke omstandigheden. Mogelijke problemen die bij de inventarisatie aan het licht komen kunnen dan worden opgelost, stelt hij.

Huisvaderlijke plicht

“Zorgen voor een prettige woon- en leefomgeving is onze huisvaderlijke plicht als gemeente, voor zowel onze inwoners als de arbeidsmigranten. Maar om te bepalen of je daadwerkelijk ziek bent, moet je eerst een diagnose stellen. Die inventarisatie om een inhaalslag te kunnen maken in de kernen ontbreekt vooralsnog.”

Nieuw beleid bepaalt dat arbeidsmigranten in de toekomst bij bedrijven en zoveel mogelijk aan de rand van de dorpen gevestigd worden, maar daarmee is de gemeente er nog niet, betoogde Alderliesten dinsdagavond. “Met de nieuwe beleidsregels is nog niet alles zoals wij het zouden willen zien.”

Hij focust zich met name op de ‘verkamering’ van woningen in verschillende dorpen.

“Die situaties zijn in het verleden vergund, maar daar hebben we als gemeente vervolgens geen grip meer op. Dáár moeten we beleid op maken. Een inventarisatie dient een breder doel dan alleen de overlast en de excessen. Ook voor locaties waar het nu goed gaat bestaat voor de toekomst geen zekerheid. Het is een komen en gaan van mensen. Je weet niet waar problemen kunnen oppoppen.”

Hank en Rijswijk

Vorige week spraken omwonenden van een woning met arbeidsmigranten aan de Kievitstraat in Hank nog hun onvrede uit over hun buren en vroegen daarbij de gemeente actie te ondernemen.

Eerder waren er problemen met een pand aan de Nieuwstraat in Rijswijk.

Alderliesten kreeg dinsdag nadrukkelijke steun van Arjan Versluis (SGP), Pauline van den Tol (Burgerstem Altena) en John Bakker (AltenaLokaal).

Goed leven en wonen

“Het gaat erom dat we meer informatie voor onszelf vergaren, zodat we daarmee aan de slag kunnen mocht dat nodig zijn”, stelde laatstgenoemde dinsdag. “Arbeidsmigranten zijn niet meer weg te denken uit Altena. Laten we ervoor zorgen dat ze hier ook goed kunnen leven en wonen.”

Volgens Versluis is Altena niet op zoek naar de rugnummers. “Het gaat puur om de huisvesting, de hardware. Volgens mij hebben we hier als gemeenteraden al eerder om gevraagd. Het is goed om een nul-situatie te weten.”

Heksenjacht

VVD, CDA en ChristenUnie waren sceptisch over de motie. “Hoe gaan we achter al die gegevens komen?”, vroeg CDA’er Arno Bouman zich af. Wijnand van der Hoeven (ChristenUnie) sprak van een ‘heksenjacht’. Hij benadrukte daarbij dat de stroom arbeidsmigranten bovendien constant in beweging is.

Ook wethouder Matthijs van Oosten plaatste vraagtekens bij het voorstel van Progressief Altena.

“Het is maar de vraag of die inventarisatie straks compleet is en wat je dan met die gegevens kan doen. Er ontstaat hier een beeld dat inventariseren gelijk staat aan handhaven, maar dat is niet zo. Als er sprake is van geluidsoverlast wordt dat op dezelfde manier aangepakt als dat ikzelf bijvoorbeeld overlast ervaar van mijn buurman. Daar kunnen mensen een melding van maken. Eventueel starten we met een buurtbemiddelingstraject, dat gebeurt nu ook al. Het lijkt alsof we als gemeente weinig doen als arbeidsmigranten zorgen voor overlast, maar er gebeurt heel veel. In Rijswijk gaat het al veel beter.”

Tom Oostra