Kasteel Dussen gaat zondag weer open

DUSSEN • De kasteelpoort van Kasteel Dussen gaat zondag 14 juni weer open voor bezoekers.

Vanaf die datum is het mogelijk om online een bezoek te reserveren.

Elke zondag kan er vanaf 14:00 uur tot 16:00 uur op eigen gelegenheid een rondgang door het kasteel worden gemaakt.

Bezoekers starten om de tien minuten en zijn maximaal een uur binnen. De entree is 2,50 euro per persoon, contactloos betalen is mogelijk.

Uiteraard worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd.

Ondertussen wordt er hard gewerkt om vanaf september weer een mooi cultureel programma te realiseren.

www.kasteel-dussen.nl