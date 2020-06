Ondernemershuis Altena is online

ALTENA • Ondernemershuis Altena is onlangs online gegaan.

Dit digitale platform verbindt ondernemers, organisaties en overheid om zo samen zorg te dragen voor een gezond ondernemersklimaat in Altena.

Het platform is ontstaan uit een icoonproject van Bedrijvenkring Altena (BKA) en uitgevoerd door Samenwerkend Altena: BKA, Werkendam Maritime Industries, Stichting Altena Kennispoort en Ondernemersvereniging Aalburg. De gemeente Altena ondersteunde het project financieel.

De ondernemersverenigingen van Altena zijn eigenaar van het platform, de gemeente heeft een ondersteunende rol.

Via Ondernemershuis Altena kunnen ondernemers kennis opdoen over onderwerpen als subsidies, duurzaamheid of bijvoorbeeld het aanvragen van de juiste vergunningen. Alle informatie is netjes geordend in zogenoemde ‘kamers’. Ook kunnen zij makkelijk contact leggen met de ondernemersverenigingen.

Het ondernemershuis wil bovendien uitgroeien tot een plek waar werkgevers en werknemers elkaar vinden.

ondernemershuisaltena.nl