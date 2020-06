Derde boekwerk over historie Dussen verkrijgbaar

De Loswal in Dussen naar de haven met het aanlegsteiger voor de schepen van de THOR-lijn. Op de achtergrond de Sluis met de r.-k. kerk (Foto: onbekend)

DUSSEN • Het derde deel van 'Kleine geschiedenissen van Dussen' van Ton Lensvelt is uitgebracht.

Hoewel Dussen slechts een klein dorp is, blijkt het toch over een lange, maar vooral belangwekkende historie te beschikken. Daar zijn dan ook veel verhalen over te vertellen. Zoveel zelfs, dat het na twee eerdere publicaties van elk 218 pagina’s niet onoverkomelijk bleek een derde deel van gelijke omvang uit te brengen.

Het boek is te koop bij Spar in Dussen voor 9 euro.