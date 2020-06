Ontwerper Sandra Hofman ontvangt eigen speld

SLEEUWIJK • Ook Sandra Hofman van juwelier 't Oude Schooltje in Sleeuwijk heeft de Speld van Waardering gekregen.

De spel wordt uitgereikt door Vrouw & Altena aan vrouwen die zich in deze coronatijd op een bijzondere manier onderscheiden. Opvallend is dat Sandra de ontwerper en de maker is van de Speld van Waardering.

Nicole Roubos van Fresh Lemon had de Sleeuwijkse goudsmid voorgedragen en reikte de speld vorige week aan haar uit. "Dik verdiend, niet alleen in deze tijd, maar ook in de jaren ervoor bij de ondersteuning van de verkiezing van de Ondernemende Vrouw van Altena", zegt Roubos.

"Het ondernemersbloed kruipt waar het niet gaan kan, want ook in deze coronatijd onderneemt en ontwerpt Sandra met passie", vervolgt ze. Tijdens de weken van de coronacrisis, toen de berenjacht populair was, bedacht Hofman de berenmedaille en niet lang daarna kreeg haar vergulde wc-rol veel aandacht van lokale en landelijke media.

"Als eerbetoon aan alle vrouwen in Altena die iets bijzonders doen in deze tijd heeft ze samen met Vrouw & Altena de ‘waarderingsspeld’ in het leven geroepen. Wij van Vrouw & Altena vonden dat Sandra nu zelf eens in het zonnetje gezet moest worden", aldus Roubos.

Erespeld

Vijf jaar geleden bedacht Sandra Hofman samen met Fientje Bax van Vrouw & Altena een erespeld voor de meest Ondernemende Vrouw van Altena, die jaarlijks werd uitgereikt.

"Dé verkiezing om vrouwen van dit mooie eiland een podium te geven. Ondernemerschap, onderwijs en overheid voor het voetlicht brengen en vrouwen (soms ook achter de man) te waarderen om de waardevolle bijdragen die zij leveren."

De symboliek in de speld staat voor: Altena, het universele symbool voor de vrouw, de O van Ondernemend en de omhooggaande pijl geeft de gedrevenheid van de ontvanger weer. De Speld van Waardering is een kleinere variant hierop.

