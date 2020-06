Riverside Car Classic verschoven naar 19 september

REGIO • Rijden, genieten en ontmoeten; onder dat motto kunnen eigenaren van auto's ouder dan dertig jaar deelnemen aan de Riverside Car Classic. Het evenement wordt gehouden op zaterdag 19 september en niet (zoals eerst aangekondigd) op 27 juni.

Het duurt nog geen minuut of Stefan de Kreek en Jaap Nooteboom zijn al druk aan de praat over oldtimers. Het fotomoment waarvoor Jaap zijn Jaguar XK150 uit 1961 uitleent laat perfect zien waarom een rally met oude auto's voor de eigenaren zo leuk is. "We geven tijdens de Riverside Car Classic, naast het toeren, genoeg ruimte om elkaar te ontmoeten en elkaars oldtimers te bewonderen", knikken Stefan en Harry Eskes, organisatoren van de regionale toertocht. "Dat wordt zeer gewaardeerd; er gaan heel wat tips en anekdotes over tafel."

Op zaterdag 19 september krijgen ze daar weer volop de kans voor, hopend dat de wereld dan weer gewoon functioneert. Na eerdere edities in 2017 en 2019 staat het evenement nu weer op de agenda.

"Vorig jaar hielden we met een beperkt aantal deelnemers een pilot om zeker te zijn dat we op het goede spoor zaten. Dat verliep boven verwachting. De gekozen route en de locatie waar we een lunch genoten vielen beide zeer in de smaak. We houden de precieze plek als verrassing nog geheim, maar we zullen dit jaar op dezelfde plek een stop houden om samen te eten. Het is er in ieder geval heel goed van eten en drinken en ook dat is een belangrijke meerwaarde voor ons evenement."

Alblasserwaard

De route van de rally gaat van start in de Drechtsteden, waarschijnlijk in Dordrecht of Zwijndrecht. Van daaruit rijden de auto's eerst door de Alblasserwaard, om vervolgens over te steken naar het Land van Heusden en Altena. Vanuit het Brabantse land aanvaardt de stoet oldtimers de terugtocht naar de startlocatie.

Harry: "Tijdens de tocht krijgen de deelnemers allerlei opdrachten. Aan het einde zijn er, zoals bij elk zichzelf respecterend auto-evenement, bekers te winnen. Er zijn allerlei categorieën, waaronder uiteraard voor degenen die de opdrachten het beste uitvoert."

Sportwagen

Riverside Car Classic draait niet om bepaalde modellen of merken auto's; de enige voorwaarde is dat de vierwieler minstens dertig jaar oud is. Dus of het nu om een kostbare volledig opgeknapte sportwagen of een wat roestige gezinswagen uit de jaren zeventig gaat, ze zijn allebei van harte welkom.

"Ons motto is rijden, genieten en ontmoeten", stellen Harry en Stefan. "Je kunt deze dag even alles van je afzetten en puur genieten van het rijden in je oldtimer, plekken in de omgeving ontdekken waar je anders nooit zou zijn gekomen en het ontmoeten van mensen met dezelfde passie. Wij zorgen verder geheel voor de rest."

Tweede Wereldoorlog

Al geven ze met een knipoog wel toe: échte oldtimers zijn net iets meer welkom. "Het zou mooi zijn als er enkele auto's uit de vijftiger jaren of van voor de Tweede Wereldoorlog meedoen." Voor meer informatie over onder meer de kosten van en het aanmelden voor de Riverside Car Classic is er de website: www.riversidecarclassic.nl.