Vier schapen doodgebeten in Wijk en Aalburg: ‘Dit doet een hond niet’

WIJK EN AALBURG • Vier schapen van schapenhouder Rien van Loon zijn afgelopen weekend doodgebeten. Volgens de Wijk en Aalburger wijst alles op het werk van een wolf.

Rien van Loon trof zaterdagmorgen in zijn kudde twee schapen en twee lammetjes dood aan. De dieren liepen in een weiland nabij de Kromme Nol in Wijk en Aalburg.

Op foto’s is te zien hoe de ingewanden van de dieren buiten hun lijf liggen. Enkele schapen zijn van paniek de Maas ingevlucht en vervolgens verdronken.

Nog eens vijf schapen zijn gewond geraakt en van minimaal één daarvan is het nog maar de vraag of zij er weer helemaal bovenop komt. Daarnaast heerst er stress in het koppel. De eerste dagen hebben de dieren nauwelijks gegeten.

Wolf

Gezien de bijtwonden en de recente aanvallen in o.a. Vlijmen en Herpt vermoedt Van Loon dat een wolf de dader is geweest. “Twee schapen zijn vanaf de borst helemaal opengetrokken”, beschrijft hij. “Waarschijnlijk was de wolf op zoek naar het hart en de lever. Ook waren ribben helemaal afgevreten. Dat is kenmerkend voor een wolf. Dit doet een hond niet.”

Een dna-test moet uitwijzen of het daadwerkelijk een wolf was. De uitslag wordt over vier á vijf weken verwacht.

Ondertussen staat de aangevallen kudde van Van Loon binnen en dat is niet ideaal.

In de wei

“Schapen met lammetjes horen in de wei, ze hebben ruimte nodig. Met een actieve wolf in de regio is het veiliger voor de dieren om ze binnen te houden, maar dat is niet zoals het zou moeten en ook niet voor iedereen te realiseren.”

Een oplossing heeft de Wijk en Aalburger daarentegen niet meteen paraat. Het is volgens hem niet haalbaar om de verschillende kuddes, die op verschillende plaatsen grazen, iedere nacht naar binnen te halen. De aangeboden schriknetten vanuit de provincie waren snel vergeven en deze houden de wolf ook niet altijd tegen, stelt hij.

Hopen dat de wolf doortrekt naar een andere regio verplaatst het probleem alleen maar, zegt Van Loon.

Afschieten

De wolf afschieten kan wat hem betreft pas als eerst andere opties overwogen zijn.

“Maar ik ben in principe niet tegen afschieten. We moeten ons daarbij afvragen wat zwaarder weegt: de dood van één wolf of de dood van enkele tientallen schapen en mogelijk andere dieren, zoals bijvoorbeeld herten in natuurgebieden. Ik heb een kleinzoon van acht, die ook wat schapen heeft. Je moet er niet aan denken wat dat met zo’n jochie doet als een wolf een keer bij zijn dieren komt.”

CDA

Het CDA in Altena heeft het probleem middels schriftelijke vragen aangekaart bij het college en Van Loon hoopt dat de gemeente actie onderneemt.

“Ze kunnen het aankaarten bij de provincie, want het is iets abnormaals. Dit onder de aandacht brengen is nodig om te komen tot een goede oplossing.”

Tom Oostra