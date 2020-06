Sietske Kornet opent SIS Lunch Boutique in Werkendam

WERKENDAM • Met het doorknippen van een groot roze lint opende Sietske Kornet (25 jaar) dinsdagmorgen haar eigen SIS Lunch Boutique op de Hoogstraat in Werkendam.

Zowel familie als passanten trakteerden haar op applaus en wensten haar vooral veel succes.

Fel gekleurde stoeltjes staan uitnodigend op de Hoogstraat, op de bankjes liggen gezellige kussens. Het openen van een nieuwe horecagelegenheid is voor de jonge Sietske vooral spannend, zeker in tijden van corona.

Vertraagd

De opening werd daardoor wel even vertraagd. Van huis uit is ze verpleegkundige en de extra handen aan het bed waren in de voorbije maanden meer dan welkom. “Ik heb veel extra gewerkt, zo kwam met de latere opening alles toch op zijn pootjes terecht.”

Vanwege de coronacrisis staan wel zo’n 40 procent minder stoelen opgesteld. Haar carrièreswitch begon met de wens om ooit nog eens een gezellige winkel te openen.

“Toen kwam dit pand vrij en was ik op slag verliefd. Het is een lunchroom geworden, maar we verkopen ook cadeautjes. Iedereen is welkom en ik wil vooral dat mijn klanten zich hier op hun gemak voelen.”

Zussen

De naam van haar horecagelegenheid was snel bedacht: hoewel haar naam Sietske is, noemt iedereen haar altijd Sis. Ook verwijst het naar haar vier zussen.

De Lunch Boutique opent al om acht uur in de ochtend. “We hebben op de Hoogstraat nog geen plek waar je kunt ontbijten. Ook is er nog geen koffie to go, daar wil ik op inspelen.”

Sietske Kornet kocht het pand in oktober vorig jaar en daarna haalde ze haar horecapapieren en begon de verbouwing van het pand. “Het is echt mooi geworden, tijdens de verbouwing kwamen we die oude muren tegen en die hebben we zo gelaten.”

SIS Lunch Boutique is te vinden op Hoogstraat 45 in het hartje van de Werkendamse winkelstraat. Er wordt ontbijt, koffie en lunch geserveerd van dinsdag tot en met vrijdag van 8:00 uur tot 17:00 uur. Op zaterdag gaat de zaak een uurtje later open.

Alle producten zijn vers en huisgemaakt. Daarnaast verkoopt SIS Lunch Boutique cadeauartikelen.

https://sislunchboutique.nl/

Hannie Visser-Kieboom