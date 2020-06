Zwemmen met een positieve 'twist' in zwembad Bijtelskil

Ook zwembad Bijtelskil in Sleeuwijk is weer open.

SLEEUWIJK • Zwembad Bijtelskil is dinsdag weer open gegaan. Met een positieve ‘twist’ wordt hier gekeken naar anderhalve meter.

"Dat was een uitdaging om dit zo goed mogelijk te regelen", laat het team achter het bad in Sleeuwijk weten.

Er zijn drie banen uitgezet op anderhalve meter zwemmen van elkaar, met niet meer dan 30 personen tegelijk: een snelle baan, een gemiddelde baan en een borstcrawlbaan. Mensen zwemen in een O rondes, zoveel als ze willen en in een afgesproken tijdsblok. Telefonisch of aan de receptie kunnen zwemmers het gewenste tijdsblok doorgeven.

"Best spannend en gelukkig is het zeer positief ontvangen door de Sleeuwijkers, die superblij zijn dat de deuren zijn geopend", aldus team Bijtelskil.

"Wanneer we kunnen opschalen is nu nog niet bekend, maar als alles goed gaat de komende weken hopen wij wel dat dit mogelijk is, want we willen niets liever dan zoveel mogelijk mensen ons mooie zwembad binnenlaten."

