altena • Christenen in Altena kunnen deze zomerperiode bidden voor en tegelijkertijd ook mét Altena.

"Laten we dan deze zomerperiode eensgezind bidden voor zieken, ouderen, zorgmedewerkers, ondernemers, voor een opwekking (herleving) van Jezus Christus’ kerk in Altena en danken voor al wat God ons geeft. Deel ook uw gebeds- en dankpunten, dan bidden we samen of met u mee", schrijven de initiatiefnemers in een persbericht.

Doel van Bidden voor Altena is 'dat we door te bidden voor mensen in Altena tot zegen kunnen zijn voor Altena en dat mensen voor het eerst of opnieuw Jezus mogen leren kennen', staat verder te lezen. Bidden kan vanaf 1 juni via een onlineplatform alleen of met anderen, in zogenoemde gebedsblokken.

www.biddenvooraltena.nl