Proef met avondopenstelling milieustation Giessen

GIESSEN • Het milieustation in Giessen is vanaf 1 juni op woensdagavond tot 19:30 uur geopend.

Het gaat om een proef. De gemeente Altena wil kijken of de avondopenstelling aanslaat en daar in nieuw beleid rekening mee houden.

Wethouder Roland van Vugt: “We keken al langer naar de mogelijkheid voor inwoners om ’s avonds naar het milieustation te komen. We hebben nu een kans om daarmee te experimenteren en om te kijken of het voorziet in een behoefte. Dan kunnen we daar rekening mee houden als we nieuw beleid maken voor de milieustations.”

De laatste maanden is het erg druk bij de milieustations in Altena. Door de coronacrisis zijn veel mensen thuis en ruimen hun huis op of zijn in de tuin bezig.

Langer en vaker open

Sinds eind maart zijn de milieustations in Giessen en Werkendam al vaker en langer open. Hiermee hoopt de gemeente bezoek beter te spreiden en de wachttijden te verminderen. Door de coronamaatregelen kunnen er minder auto’s tegelijk het terrein op.

De ruimere openingstijden waren in eerste instantie tot 1 juni, maar gaan nu langer door.

"Omdat het nog steeds drukker is dan normaal verlengen we de ruimere openingstijden tot 1 september. Om dat mogelijk te maken met het beschikbare personeel, hebben we de ruimere openingstijden aangepast.", aldus de gemeente.

Hank

Het milieustation in Hank blijft tot 1 september dicht.