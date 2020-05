Staatsbosbeheer sluit deel Biesbosch af in pinksterweekend

Op Hemelvaartsdag was erg druk in de Biesbosch. (Foto: Twitter (@MirjamvdStelt)

WERKENDAM • Om verstoring van de natuur te voorkomen sluit Staatsbosbeheer in het centrale deel van de Brabantse Biesbosch komend pinksterweekend kreken af.

Het gaat om het Slootje van Sint-Jan, Keesjes Killeke en het Buitenkooigat. De genoemde kreken worden afgesloten met een ballenlijn en er zijn toezichthouders aanwezig. Kanovaarders blijven wel welkom.

"Drukte heeft vooral negatieve effecten op de ecologie van de smalle kreken in de kern van de Biesbosch. Het is nu broedseizoen en deze kreken zijn daardoor extra kwetsbaar", laat Staatsbosbeheer weten.

Druk hemelvaartsweekend

Genoemde maatregelen worden genomen naar aanleiding van het afgelopen drukke hemelvaartsweekend. De boa’s van Staatsbosbeheer en andere toezichthoudende instanties gaven toen al aan, dat het in de Biesbosch nog nooit zo druk was geweest met het aantal boten.

Ook volgens burgemeester Egbert Lichtenberg van de gemeente Altena was het te druk in de Biesbosch.

Honderden boten

Naar schatting voeren deze dag honderden recreatieve boten door de Biesbosch, aldus Staatsbosbeheer.

"Niet alleen in de randen was het druk, maar ook in de kern van het nationaal park verbleven uitzonderlijk hoge aantallen recreanten."

Staatsbosbeheer werkt in de Biesboschregio nauw samen met diverse gemeenten, toezichthouders en de veiligheidsregio’s.