Nieuwe coronapatiënt uit Altena in ziekenhuis opgenomen

ALTENA • Voor het eerst sinds het begin van deze maand is een inwoner van de gemeente Altena met coronaklachten opgenomen in het ziekenhuis.

Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. In totaal staat het aantal mensen dat door het virus in het ziekenhuis opgenomen is of dat is geweest voor Altena nu op 32 personen.

Onveranderd

De coronacijfers voor Altena zijn lange tijd nagenoeg onveranderd gebleven. Het aantal meldingen van COVID-19 is in meer dan vier weken tijd licht gestegen naar 125. Het aantal sterfgevallen door het coronavirus staat nog altijd op elf.

Donderdag zijn er landelijk 182 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn zestien patiënten gemeld die vanwege het virus in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest).

Er zijn 32 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden.

"Omdat niet alle COVID-19-patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden", benadrukt het RIVM nog maar eens.