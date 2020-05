Vragen over beschikbaarheid bluswater na grote brand in Genderen

Maandagnacht werd in Genderen opgeschaald naar 'zeer grote brand'. (Foto: Jurgen Versteeg)

GENDEREN • CDA en VVD stellen na de grote brand aan de Meerhoek in Genderen de beschikbaarheid van bluswater in de gemeente Altena aan de kaak.

In de beginfase van de brand maandagnacht zou de brandweer niet over voldoende water hebben kunnen beschikken, hoorden de Genderense raadsleden Arno Bouman (CDA) en Pim Bouman (VVD) van meerdere mensen uit hun woonplaats.

“Helaas zijn we genoodzaakt om dit onderwerp wederom aan te kaarten bij het college”, zegt Arno Bouman.

Brand bij Villaforte

Vorig jaar, na de brand bij voormalig bouwbedrijf Villaforte in Woudrichem, had zijn partijgenoot Wendy van Ooijen het college ook al bevraagd over de manier waarop die brand geblust werd.

Hoewel het college in de beantwoording concludeerde dat de bluswerkzaamheden aan de Hoge Maasdijk toen geen vertraging had opgelopen, liet het wel weten dat op meerdere locaties in Altena naar de wateraansluitingen gekeken moest worden.

Project

"De colleges van B&W van de drie voormalige gemeenten hebben geïnventariseerd waar de bluswatervoorziening nog verbetering behoeft en dit wordt in Altena als project opgepakt. Daarbij is ook aandacht voor de bereikbaarheid van de bluswatervoorzieningen", schreef het college in 2019.

CDA en VVD willen nu weten hoe het ervoor staat met dit project.

Controle

Ook willen ze weten of door de controle van de brandputten, eens in de vijf jaar uitgevoerd door drinkwaterbedrijf Brabant Water, de kwaliteit wel gewaarborgd wordt. "Die heeft immers niet de lokale kennis, zoals die wel beschikbaar is bij de vrijwillige brandweer", aldus Bouman en Bouman.

Daarnaast pleiten ze ervoor dat de beschikbaarheid van het bluswater extra besproken wordt bij de evaluatie van hoe de brand in Genderen uiteindelijk is bestreden.

"Branden hebben een zeer grote impact op de slachtoffers", vinden de raadsleden.

Primaire levensbehoefte

"Veiligheid moet prioriteit één zijn. De vrijwillige brandweer in Genderen is een fantastisch team, goed opgeleid en het team beschikt over schitterend materiaal en een mooie kazerne. Maar als bluswater, een primaire levensbehoefte voor een brandweerman, ontbreekt dan is en voelt men zich machteloos."