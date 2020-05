Speld van Waardering voor Tineke Feil

Tineke Feil werd in het zonnetje gezet. (Foto: Bart Stoutjesdijk)

WOUDRICHEM • TIneke Feil heeft maandag de Speld van Waardering uitgereikt gekregen.

Vrouw & Altena wil met deze onderscheiding vrouwen in het zonnetje zetten die zich op een bijzonder manier onderscheiden tijdens deze coronacrisis.

Tineke werd voorgedragen door Marian van der Wal, directeur van Bibliotheek CultuurPuntAltena.

Taalvrijwilliger

Zij zegt: "Tineke is taalvrijwilliger en is tijdens de coronacrisis telefonisch en online doorgegaan met het begeleiden van laaggeletterde mensen. Zij staat voor mij voor alle vrijwilligers die, nauwelijks zichtbaar voor het grote publiek, tijdens deze crisis allerlei vrijwilligerswerk zijn blijven doen, van boodschappen tot bellen tot ondersteuning op afstand van (kwetsbare) medemensen."

Tineke Feil is de derde vrouw in Altena die de Speld van Waardering krijgt. Huisarts Anneke van Walree uit Woudrichem en Nicolette van Andel uit Sleeuwijk van de Hartenbrigade gingen haar voor.

In totaal zijn vijf vrouwen door Vrouw & Altena gevraagd een bijzondere vrouw naar voren te schuiven. De speld is ontworpen en gemaakt door goudsmid Sandra Hofman van ‘t Oude Schooltje in Sleeuwijk.

