Geert en Anita Reynders over indrukwekkende documentaire The Choking Game: 'Online challenges moeten uit de taboesfeer'

ARKEL • Met kippenvel bekeek ik de documentaire The Choking Game. Twee dagen later doen Geert en Anita Reynders hun verhaal.

Eigenlijk zitten ze helemaal niet te wachten op een interview. "Ik ben best een beetje bang dat mensen wel eens zeggen: 'Daar heb je ze weer'", biecht Anita op. "Eigenlijk willen we zelf zo min mogelijk in beeld zijn. Maar we hebben een drijfveer. Hadden wij Tim zelf maar kunnen waarschuwen... Onze boodschap is: online challenges kunnen zó gevaarlijk zijn. Het onderwerp moet uit de taboesfeer. Veel ouders denken: dit doet mijn kind niet, dit overkomt ons niet. Word wakker! Het kan iedereen overkomen."

Ongeluk

Terug naar die verschrikkelijke zesde mei 2017. Geert en Anita Reynders en hun dochter Anna komen terug van een musical. Ze roepen naar boven, naar hun dan zestienjarige zoon Tim, dat ze er weer zijn. Maar er komt geen antwoord. Halverwege de trap ziet Geert dat het helemaal mis is. De nachtmerrie van elke ouder. Zelfmoord? Nee, een afschuwelijk ongeluk. Een online challenge met dodelijke afloop.

Onderschat

Nu, drie jaar later, is de documentaire 'The Choking Game. Blijf in gesprek met je kind!' uitgekomen. Met als doel meer slachtoffers te voorkomen. Anita, Geert en Anna vertellen in de documentaire het persoonlijke verhaal van Tim. Tim, hun altijd zo voorzichtige, lieve zoon en broer. Die niet dronk, niet rookte en niet uitging. Maar wel the choking game deed, waarbij de bloedtoevoer naar de hersenen wordt afgesloten waardoor je in een soort roes komt.

"Het is een raadsel hoe dit op zijn pad gekomen is", vertelt Anita in de documentaire, waarin onder meer ook bewegende beelden van Tim en appjes van de bewuste avond te zien zijn en waarin ook vrienden van Tim aan het woord komen. "We hebben het vermoeden dat het via een 'voorgesteld' filmpje op You Tube is gegaan. Maar dan begrijpen we nog altijd niet waarom Tim dit zelf heeft willen proberen. Als we iemand konden vertrouwen, dan was het Tim. Hij heeft het zelf totaal onderschat en wij hebben hem niet kunnen waarschuwen..."

Shock

Thuis, op de bank in Arkel, zoeken Anita en Geert nog steeds naar een verklaring. "Het moet pubergedrag zijn geweest. Tim heeft op zijn manier de grens opgezocht en zal hebben gedacht: in de veilige thuisomgeving kan mij niks gebeuren."

Tim filmde zijn choking game met z'n smartphone. Vader Geert bekeek de beelden deels terug. Omdat hij wilde zien of Tim wellicht boos of neerslachtig was. "Ik ben in zekere zin 'blij' dat ik het gezien heb. Ik ben gerustgesteld. Tim was rustig, wilde het weloverwogen uitproberen en zocht uit een soort nieuwsgierigheid de spanning op." De beelden zullen nooit meer van zijn netvlies verdwijnen. "Maar ze hoeven ook niet weg, het is gebeurd. Twee dagen lang ben ik helemaal verdoofd geweest, in een soort shock."

Hoe persoonlijker, hoe meer impact

Je kan de documentaire niet bekijken zonder dat het je raakt. "Maar als we het oppervlakkig hadden gehouden, waait het weer over. Hoe persoonlijker, hoe meer impact." Het duurde anderhalf jaar voordat de documentaire klaar was. "We hielden het niet droog toen we het resultaat zagen. Elke seconde hebben we weer herbeleefd."

Rouwen kost veel energie

Anita, Geert en de inmiddels 18-jarige Anna hebben het leven weer 'redelijk' opgepakt. Maar de donkere wolk blijft. "Echt genieten is er niet meer bij. Het is veel oppervlakkiger geworden. Altijd is er wel iets niet leuk. Vlagen van boosheid en oneerlijkheid. En steeds maar die vragen. Uit het niets speelt de film van die zaterdagavond zich zomaar weer in onze hoofden af. De beste therapie is bezig zijn. Balans zoeken, maar we hebben nog steeds niet de energie van vóór die tijd. Rouwen kost veel meer energie dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen. We doen dat alle drie op onze eigen manier, maar we zijn wel heel dicht bij elkaar gebleven. Met z'n drieën zijn we nóg hechter geworden."

In gesprek

De documentaire is op You Tube inmiddels meer dan 4000 keer bekeken. Ondanks dat Anita, Geert en Anna al vaker hun verhaal hebben gedaan, bereiken ze nog steeds nieuwe mensen, zo blijkt uit de reacties. "We willen een taboe doorbreken en waarschuwen voor struisvogelpolitiek. Nieuwe slachtoffers kunnen worden voorkomen door er juist wél over te praten. De documentaire komt echt binnen. Kijk ernaar met je kinderen. Wijs niet met het vingertje, maar ga met ze in gesprek."

Anna in de documentaire: "De dood van m'n broer moet niet voor niks zijn geweest. Het moet een voorbeeld zijn voor anderen, zodat het niet meer gebeurt."

Stichting T.I.M. (Tegen Internet Misstanden): is opgericht door Geert en Anita Reynders en hun dochter Anna. Zij willen structureel waarschuwen tegen onbekende, gevaarlijke en soms zelfs absurde online challenges. Na de documentaire is er nu een animatiefilmpje in de maak, dat zich richt op de leeftijdscategorie 10-14 jaar. Het script is klaar, de bril van Tim staat hierin centraal. Streven is de animatie aan het begin van het nieuwe schooljaar klaar te hebben.