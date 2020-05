Bijtelskil en Werkina gaan 2 juni open: 'We moeten dit met elkaar doen'

SLEEUWIJK/WERKENDAM • Het sein voor Bijtelskil en Werkina staat op groen, maar een zwembadbezoek wordt 'anders dan anders'.

Vorige week werd nog een slag om de arm gehouden, maar deze week kwam er na overleg met de gemeente Altena toch écht witte rook: zwembaden Bijtelskil in Sleeuwijk en Werkina in Werkendam gaan vanaf dinsdag 2 juni open.

Het badpersoneel staat te popelen om zwemmers weer te ontvangen, melden de baden in een gezamenlijk persbericht en ook Patrick Zwaan, voorzitter van Stichting Zwembad Bijtelskil, is blij dat de deuren weer open kunnen.

"Al zal het voorlopig wel anders zijn dan anders", zegt hij. "Door het coronavirus zijn we aan strikte voorwaarden gebonden."

Reserveren

Dat betekent dat uiteraard ook in het zwembad anderhalve meter afstand gehouden moet worden van elkaar en daarom dienen banenzwemmers vooraf een tijdslot te reserveren. In Sleeuwijk kunnen per blok 30 zwemmers terecht, in Werkendam twintig, vertelt Elmy van Maastricht, teamleider bij Bijtelskil. "Hier hebben we namelijk een extra baan", legt ze uit.

In de banen geldt eenrichtingsverkeer en bij de indeling is aan zowel de wat minder snelle als de snelle zwemmers en de borstcrawlzwemmers gedacht.

Zwemlessen

Tegelijkertijd beginnen ook de zwemlessen weer. Vanwege de anderhalve meter afstand tussen de zweminstructeur en de kinderen start Bijtelskil met de gevorderde leerlingen. "Als dat allemaal loopt, zijn na 15 juni weer nieuwe kinderen welkom", zegt Van Maastricht.

Werkina kiest ervoor om vanaf volgende week al nieuwe zwemleerlingen te ontvangen.

Recreatief zwemmen

Recreatief zwemmen wordt gezien alle coronabeperkingen 'het moeilijkst', beschrijft Zwaan. Waar Bijtelskil en Werkina normaal gesproken op topdagen wel duizend bezoekers ontvangen, kunnen vanaf 2 juni maximaal 250 kinderen in de baden terecht.

Meer specifieker gaat het in dit geval vooralsnog om kinderen tot en met 12 jaar én in het bezit van een A-diploma.

"Want ouders mogen wel mee naar binnen, maar moeten op anderhalve meter afstand van andere ouders op het grasveld blijven", verklaart Van Maastricht.

Reserveren voor het recreatief zwemmen is praktisch onwerkbaar en dat betekent dus dat bezoekers op warme dagen bij de poort teleurgesteld kunnen worden, ook abonnementhouders.

Zwaan en Maastricht rekenen daarvoor op begrip van de zwembadbezoekers, net als voor alle andere maatregelen die getroffen zijn om het zwemmen weer mogelijk te maken. "We moeten dit met elkaar doen. Als blijkt dat dit goed gaat, komt er straks wel misschien meer ruimte."

Abonnement

Tegelijkertijd doet het tweetal een beroep op de loyaliteit van trouwe bezoekers. Ze hopen dat die in deze bijzondere tijd alsnog een abonnement willen afnemen. Een van de tegemoetkomingen daarbij is dat Bijtelskil en Werkina bekijken of het zwemseizoen dit jaar met twee weken verlengd kan worden.

zwembadbijtelskil.nl

zwembadwerkina.nl