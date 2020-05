Eerste patrijzennest gevonden bij Veen

VEEN • Het eerst gemelde patrijzennest is een feit. Weidevogelbeschermer Jan Honcoop trof het nest zaterdag per toeval aan tijdens z'n veldwerk nabij Veen.

Zoals verwacht, in de derde week mei. Toch worden er ook nog veel paartjes gezien. De meeste nesten volgen dus nog.

"Ik ging bij de aardappelgroothandel aardappels halen. Toen ben ik gelijk even op het grasland achter de handel met de kijker gaan observeren", vertelt Honcoop op de Facebook-pagina van de Werkgroep Patrijs over zijn vondst.

Geluk

"Eén van de medewerkers zag me staan en vertelde dat er in de strook achter het pand een fazant liep. Dus ik zeg: 'Dat is mooi'. Maar wat ik mooier vond was een mannetjespatrijs, die in het grasland lag. Een boer was er het gras harken. Toen ben ik langs de struiken gelopen en hoorde de haan wat alarmerende geluidjes maken. Toen ik verder liep dacht ik aan de andere kant van de sloot een oog te zien knipperen. En warempel! Na goed kijken zag ik dit hennetje op het nest zitten. Ze was bijna niet te zien tussen het dorre gras. Ik heb een foto gemaakt en ben weg gelopen. Je moet wel eens geluk hebben."

Het nest is door Honcoop veilig gesteld. De eigenaar is aangesproken en er wordt daar verder niets meer gedaan.