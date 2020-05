Pontje Steur vaart niet meer dit seizoen

WERKENDAM • Deze zomer vaart Pontje Steur niet en kunnen wandelaars en fietsers niet gebruikmaken van het pontje.

De RIVM-maatregelen om de coronacrisis in te dammen, waaronder het houden van de anderhalve meter afstand, kan op het pontje niet worden nagekomen. De gezondheid van de vrijwillige pontschippers en de bezoekers komt daarmee in gevaar.

Pontje Steur vaart normaal gesproken van april tot september in de Biesbosch tussen Draepkilweg en ’t Kooike. Het pontje brengt fietsers en voetgangers naar de overkant van het Steurgat. De vrijwillige pontschippers geven informatie over de Biesbosch en alles wat er in de nabije omgeving te zien en te doen is.

De hoop is dat Pontje Steur volgend jaar wel weer vaart.